Primo Maggio: la quarantena sociale di “Avanti Cilento”

SAN GIOVANNI A PIRO. Quarantena sociale… questo è il tema dell’edizione 2020 di Primo Maggio Sgap. “Dal 2011 il #primomaggiosgap è un momento di riflessione ed una occasione per ritrovarci dentro un tema che è la sintesi dell’impegno di ciascuno di noi. Lavoro, sicurezza, integrazione, inclusione, ma anche lavoratori, imprese, opportunità e diseguaglianze, distorsioni ambientali ed emergenze sociali. Suggestioni artistiche, suoni, incontri e parole. Dal 2013 un pensiero ai caduti sul posto di lavoro e l’impegno a sancire un princìpio: il lavoro è un diritto . Tutelare i lavoratori e le loro speranze è un dovere morale”, spiega il vicesindaco di San Giovanni a Piro, Pasquale Sorrentino.

Quest’anno l’evento sarà virtuale a causa dell’emergenza Covid. Venerdì 1 Maggio, on line, dalla pagina di #AvantiCilento diretta live dalle ore 17.30 con Valerio Sorrentino (organizzatore storico del primomaggio) Mariateresa Imparato (Presidente Legambiente Campania) Antonio Pellegrino (Terra di Resilienza) Agostino Ingenito (Presidente Abbac Campania) Raffaele Lia, Francesco Carbone e Pasquale Sorrentino (AvantiCilento).

“Un sentimento di gratitudine ai tanti amici che in questi anni hanno condiviso questa esperienza ed ai gruppi musicali ed agli artisti che ci faranno compagnia, in musica. Una edizione telematica, una quarantena sociale da vivere con lo sguardo al futuro e i piedi ben piantati per terra, in questo presente di emergenza e di grandi cambiamenti”, conclude Sorrentino.