Paura a Salerno: tenta il suicidio, salvato dai carabinieri

Tenta il suicidio, l’intervento dei carabinieri gli salva la vita. E’ successso intorno alle 13 in via Salvo D’Acquisto di Salerno. Una convulsa telefonata al 112 di una moglie che chiede aiuto per il marito, in procinto di suicidarsi, porta una pattuglia a raggiungere in pochissimi istanti il luogo della potenziale tragedia.

I due Carabinieri si precipitano fuori dall’auto e raggiungono subito la porta del garage dove si era barricato l’uomo. Con un’abile opera di persuasione durata diversi interminabili momenti, finalmente l’uomo decide di aprire la porta.

La scena a cui assistono i militari è incredibile: l’uomo aveva già pronto il cappio in mano, stava solo cercando il punto migliore per fissarlo, e lì vicino una lettera di scuse per i suoi familiari. Pochi attimi in più per l’intervento avrebbero potuto essere fatali. L’uomo, sofferente per motivi depressivi e di salute, è stato affidato ai sanitari.