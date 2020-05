Meteo: caldo ad ovest e freddo ad est, Italia terra di contrasto

L’Italia nei prossimi giorni si troverà in mezzo a due diverse figure bariche. Ad ovest avremo un robusto campo di alta pressione mentre ad est una circolazione di bassa pressione colma di aria più fresca. Nessuna delle due prevarrà in modo deciso sul Paese per cui avremo tendenzialmente tempo stabile ma con infiltrazioni più fresche che oltre a causare un calo termico potranno generare anche temporali pomeridiani nelle aree interne.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano.

1 MAGGIO: cielo poco o parzialmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature stazionarie. Venti moderati da ovest.

SABATO: tempo in prevalenza stabile ma con possibilità di annuvolamenti. Temperature in lieve calo. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali.

DOMENICA: tempo più variabile a causa di spifferi di aria più fresca da est. Possibili temporali sparsi nelle aree interne del Cilento. Temperature in calo. Venti moderati da nord.