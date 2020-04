Sanificazione: Celle e Montesano a sostegno delle attività

Comuni a sostegno delle attività commerciali chiamate a rispettare specifiche prescrizioni in vista della fase 2 e della riapertura e in particolare l’obbligo di sanificazione. Accade a Celle di Bulgheria e Montesano sulla Marcellana. I due comuni hanno scelto di affiancare gli esercenti del posto. Nel caso di Montesano sulla Marcellana, il sindaco Giuseppe Rinaldi ha reso noto che la giunta ha stabilito di concedere un contributo di 100 euro a tutte le attività che dovranno riaprire dopo la chiusura e pertanto saranno chiamate ad interventi di sanificazione. Le domande dovranno essere inoltrate via pec al Comune (protocollo@pec.comune.montesano.sa.it).

A Celle di Bulgheria, invece, è già iniziata ieri la sanificazione di tutti i locali in collaborazione con l’Asl Salerno. “Abbiamo iniziato alla sanificazione di alcune attività del nostro Comune – spiega il sindaco Gino Marotta – Nei prossimi giorni completeremo con tutte le attività presenti a Celle e Poderia”.

“Questa è una delle misure che vogliamo mettere in campo per dare una mano di aiuto a chi è in grosse difficoltà”, ha spiegato il primo cittadino. Marotta, inoltre, ha reso noto che l’amministrazione comunale metterà in campo altre iniziative a supporto di tutte le attività commerciali e artigianali del nostro Comune.