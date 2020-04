Roccagloriosa: rimandata al 2021 l’XI edizione de “La Rocca delle Arti”

La manifestazione La Rocca delle Arti per quest’anno in programma nei giorni 20-21-22 Agosto 2020, è stata rimandata ad agosto del 2021, a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Con enorme dispiacere Vi comunichiamo che abbiamo deciso di rinviare all’anno 2021 la XI edizione de “La Rocca delle Arti” -Spiega la coordinatrice dell’Associazione Rocca delle Arti Speranza Gerundo- Un evento speciale per tutti noi, che si svolge da sempre in un clima di condivisione, gioia ed allegria! Purtroppo in questo momento storico, non c’è gioia nei nostri animi! Il nostro pensiero continua ad andare a quanti hanno perso la vita e alle loro famiglie! A loro va tutta la nostra vicinanza e la nostra solidarietà. Così come ci sentiamo vicini ai milioni di Italiani che si trovano a fare i conti con l’emergenza economica. A nome dell’Associazione che rappresento, colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che da mesi, con abnegazione, combattono in prima fila questo nemico, aiutandoci ad attraversare questa pagina nera della nostra esistenza. Vi salutiamo consapevoli che supereremo questo triste momento, ma nel frattempo siamo tutti chiamati a rispettare le regole. La salute pubblica viene prima di tutto! #Continuiamo a rimanere distanti, per ritrovarci più uniti di prima!”.

La manifestazione si svolge da oltre dieci anni ed ha come palcoscenico naturale il paese di Roccagloriosa con i suoi vicoli caratteristici di epoca medioevale, lungo i quali si snodano percorsi culturali, artistici ed enogastronomici. Attualmente è organizzata dall’Associazione Rocca delle Arti, fondata con l’obiettivo di favorire la diffusione e la promozione della cultura, dell’arte e dell’intero territorio in cui opera in un clima di condivisione, gioia e di scambio.