Polla, screening di massa: 400 tamponi negativi

Sono tutti negativi i 400 tamponi eseguiti su cittadini di Polla e in particolare soggetti sensibili del territorio. E’ questo l’esito degli screening eseguiti due giorni fa. Una buona notizia per il Comune del Vallo di Diano che durante questa pandemia era stato anche zona rossa e proprio per questo soggetto a controlli di massa.

Sui tamponi non erano mancate polemiche: i 400 tamponi dovevano essere effettuati su categorie maggiormente a rischio tuttavia sembra che si siano presentati anche soggetti non ricompresi in tali elenchi.

Intanto dopo Caggiano e Polla è iniziato lo screening di massa anche a Sala Consilina.