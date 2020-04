Politiche giovanili, confronto a distanza promosso dal Forum Provinciale

Il forum provinciale di Salerno sulla piattaforma zoom da appuntamento a tutti i forum presenti sul territorio provinciale, venerdì 1 Maggio alle ore 19.00 per discutere delle “ Politiche giovanili: futuro e prospettive” . A parlarne sarà la prof.ssa Stefania Leone Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Giovanile del polo umanistico dell’università degli studi di Salerno.

Il messaggio lanciato sui social “ anche in un contesto simile proviamo a fare del nostro meglio per toccare tematiche attuali e vicine al variegato mondo dei Forum, garantendo una reale partecipazione a chiunque sia interessato” .

Le tematiche che saranno affrontate durante l’appuntamento saranno:

• cosa possono fare le politiche giovanili in questo momento?

• quale cambiamento apporterà quest’esperienza nell’agenda delle politiche giovanili

• progettazione e riferimento a “ Giovani in comune”

I comuni con i propri forum giovanili in questo momento sono molto importanti, ogni forum ha preso un’iniziativa diversa per far sì che molti giovani si colleghino tra di loro e siano attivi per il proprio territorio.