Capaccio Paestum: per il primo maggio controlli h24

Anche per il primo maggio, e per l’ultimo ponte prima della fase 2, Capaccio Paestum ha previsto rigidi controlli sul territorio. Il sindaco Franco Alfieri, infatti, ha disposto per un’attività di monitoraggio da parte della polizia municipale h24.

I vigili verificheranno i confini comunali e le seconde case. Si punta ad evitare arrivi di vacanzieri provenienti da altre località.

“La fase più acuta dell’emergenza potrebbe essere alle nostre spalle, noi non dobbiamo però abbassare i livelli di prudenza e di controllo”, ha detto il primo cittadino di Capaccio Paestum, Franco Alfieri.