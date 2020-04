Fase 2: affetti stabili? Anche gli amici

Chi potremo vedere nella cosiddetta Fase 2 dell’emergenza coronavirus? Una questione dibattuta in considerazione di una terminologia che lascia il campo aperto a numerose interpretazioni. Ora anche Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, spiega che “anche un amico può essere considerato un affetto stabile“. Lo ha detto intervistato a Un giorno da pecora, su Radio Rai 1.

“Anche un’amicizia può essere un affetto stabile, come un fidanzato – ha spiegato Sileri – se è considerato un amico vero e non è una scusa”. E chissà come lo si può stabilire… “Serve il buonsenso – riprende -, questo è un periodo di transizione, servono le regole per far capire che non è un liberi tutti”, sottolinea.

Eppure, giorno dopo giorno fioccano interpretazioni che allargano la possibilità di incontri. Sileri, a stretto giro, interpellato sulla possibilità che i contagi aumentino dopo l’allentamento del lockdown, aggiunge: “Lo vedremo tra un paio di settimane, ma è molto probabile”.