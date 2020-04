“Aiutiamo la promozione del Cilento. Adesso, più che mai, ha bisogno di noi”

PostCardFrom Cilento, è un progetto editoriale gratuito che racconta il Cilento a 360º patrocinato dalla Regione Campania e dal Parco Nazionale del Cilento. Un viaggio che parte da Paestum fino ad arrivare a Scario attraverso l’enogastronomia. Un ricettario dei piatti tipici inserito nei magici racconti di questo territorio incontaminato. Oltre 130 pagine disponibili gratuitamente sul sito www.postcardfrom.it e in modalità cartacea su tutto il territorio regionale oltre che nelle maggiori fiere di turismo italiano. In due anni ne hanno parlato le maggiori testate italiane: La Repubblica, Ansa, Luciano Pignataro Wine Blog, il Mattino, Il Denaro ed oltre 40 testate.

Più di 30.000 persone hanno avuto modo di conoscere ed esplorare il magico Cilento grazie a questa guida che adesso ha bisogno di ognuno di noi per continuare ad esistere. Le spese fra realizzazione, distribuzione e promozione sono tantissime considerando che vengono stampate e distribuite gratuitamente oltre 5000 copie. Se siamo tanti anche solo 5,00€ possono fare la differenza.

Si ricorda che il progetto è totalmente gratuito e non ha scopi di lucro. Il progetto è gestito dall’Associazione No Profit “Vivi il Territorio” ed è curato nella parte editoriale dei contenuti dal giornalista enogastronomico Bruno Sodano. La guida esiste solo per dare un valido supporto gratuito a tutti quelli che fanno visita nel Cilento per conoscere meglio questa incontaminata terra…

Per sostenere la causa clicca qui.