Scuola dell’infanzia a Sacco: attiva da settembre

SACCO. In paese riapre la scuola dell’infanzia. In piena emergenza coronavirus giungono anche buone notizie che danno un segnale di fiducia e speranza in vista del futuro. Una di queste arriva da Sacco: quando il prossimo anno le scuole riapriranno i battenti nelle modalità ordinarie, il centro cilentano riavrà il suo istituto. Lo ha annunciato il sindaco Franco Latempa a margine del sopralluogo tenutosi ieri presso l’edificio scolastico per i lavori di ripristino e messa in sicurezza dei locali.

Una scuola dell’infanzia a Sacco

“Dal prossimo anno torneranno ad ospitare una sezione della Scuola dell’Infanzia a tempo pieno, con servizio mensa”, ha spiegato Latempa. Sacco riavrà quindi il suo istituto. “Voglio, per questo, ringraziare il preside Mimì Minella per l’attenzione e la disponibilità che ha voluto riservare alla nostra Comunità”, ha proseguito il sindaco Latempa.

Nell’istituto anche un ambulatorio

Il primo cittadino spiega anche che la scuola non sarà l’unica novità. “Nell’edificio sarà attrezzato un locale con funzione di ambulatorio medico, con ingresso indipendente, da poter essere utilizzato per la sanità territoriale e per attività di diagnostica”, ha spiegato.