Governo conferma: no a spostamenti per seconde case

Dopo il chiarimento sulla possibilità di andare a far visita ai fidanzati, rientranti nella definizioni di “congiunti”, il Governo fa chiarezza anche su un altro aspetto: quello delle seconde case. In molti si stavano chiedendo se fosse prevista la possibilità di raggiungere appartamenti e villette utilizzate durante la villeggiatura.

Dal 4 maggio, ovvero nella fase 2 dell’emergenza, non sarà possibile raggiungere le seconde case. Nel testo del DPCM del 26 aprile è stata confermata la limitazione relativa a questo tipo di spostamento, con una piccola concessione rispetto al regime attualmente in vigore: sarà consentito soltanto in caso di necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili e soltanto per il tempo necessario a risolvere questo tipo di problematiche.

Tutto ciò salvo non vengano concesse altre deroghe.