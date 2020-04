Sala Consilina: contagiato esce di casa, denunciato

SALA CONSILINA. Viola la quarantena ed esce di casa un giorno prima di avere la certezza di essere guarito dal Coronavirus. E’ accaduto a Sala Consilina dove il Comandante della Polizia Municipale Andrea Lasala e l’agente Domenica Ramagnano hanno multato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro un uomo del posto che, dopo aver contratto il Coronavirus circa un mese fa e aver avuto l’esito negativo del tampone di controllo, aveva deciso di uscire di casa in barba a quanto previsto dalle norme vigenti per evitare la diffusione del contagio del virus. Per confermare la guarigione, infatti, è necessario attendere anche il secondo tampone.

Contagiato esce di casa: sanzionato dalla polizia locale

Gli agenti hanno accertato che era uscito dalla sua abitazione e si era allontanato a bordo della sua auto. A distanza di 24 ore dalla denuncia è arrivato l’esito del secondo tampone, anche questo ha dato esito negativo confermando la guarigione.

All’uomo è stata elevata una sanzione pecuniaria ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Oltre all’ammenda, rischia anche l’arresto fino a sei mesi.