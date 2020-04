San Pietro al Tanagro: con fondi risparmiati interventi sulla viabilità in centro

SAN PIETRO AL TANAGRO. Con i fondi risparmiati interventi nel centro del paese. E’ l’iniziativa dell’amministrazione comunale di San Pietro al Tanagro che ha deciso di intervenire per la manutenzione straordinaria della viabilità in pietra.

Per farlo l’Ente utilizzerà fonti residui di precedenti mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

Nello specifico la somma disponibile arriva dagli interventi relativi ad opere cimiteriali, impianti sportivi ed ulteriori opere di viabilità comunale.

In questo modo sarà possibile reperire fondi per oltre centomila euro e finanziare il progetto redatto dall’ingegnere Michele Napoli per un importo totale di quasi 150 mila euro di cui 113 per i lavori soggetti a ribasso.