L’esempio dei giovani valdianesi: stampano gratis valvole per macchinari

Antonio Molinari, Donato Tulimieri, Michele Granata e Gianuario D’Alessio sono quattro giovanissimi studenti dell’ITIS “Gatta”, residenti a Sala Consilina, Teggiano e Marsico Nuovo in provincia di Potenza, che hanno deciso di mettere a frutto la loro passione per l’informatica e la robotica mettendo in piedi 4 laboratori casalinghi per la stampa in 3D, a titolo gratuito, delle “Valvole Charlotte”, componente fondamentale per poter trasformare le maschere per snorkeling, prodotte e vendute nei negozi di articoli sportivi della catena Decathlon, in elementi fondamentali per salvare la vita.

Le valvole vengono trasformate nella parte terminale dei respiratori che viene applicata sul viso dei pazienti che dopo essere stati infettati dal Coronavirus hanno necessità di un supporto esterno per poter respirare.

I 4 studenti hanno un’età compresa tra i 16 ed i 17 anni, frequentano tutti classi e sezioni diverse e si sono ritrovati uniti, anche se a distanza perché ognuno ha allestito il laboratorio a casa propria, in un progetto che sta rendendo la vita più semplice ai reparti di terapia intensiva di tanti ospedali italiani.

A seguirli in questa iniziativa il prof. Antonio Anzalone di Montesano sulla Marcellana che all’ITIS insegna Sistemi Automatici.

Durante la quarantena hanno deciso di investire il loro tempo libero in una attività che li farà arricchire non di denaro ma di gratitudine da parte di tutte quelle persone che grazie anche al loro contributo avranno a disposizione un’arma fondamentale per combattere il virus.