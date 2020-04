Vallo della Lucania, altro paziente guarito dal coronavirus

Ancora buone notizie per la Città di Vallo della Lucania. Nel giorno della liberazione arriva la notizia della terza guarigione da coronavirus. È risultato negativo il tampone di controllo eseguito sul ragazzo che lo scorso 28 marzo fece registrare il terzo caso positivo a Vallo dopo il ragazzo di 28 anni rientrato da Torino e la mamma che aveva avuto contatti con la pediatra di Pollica. Per i primi due già nei giorni scorsi è stata annunciata la guarigione.

Oggi tampone negativo anche per il terzo caso che è sempre rimasto presso il proprio domicilio, per lui non si è reso necessario il ricovero al San Luca. A Vallo quindi resta solo un caso positivo il sessantenne rientrato da Roma.