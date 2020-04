Sapri: alle 12 tutti sui balconi a cantare “Bella ciao”

Non si terrà nessun corteo, ma una festa nel segno dell’unità – anche se a distanza – nel giorno del 75° anniversario della Liberazione. Il 25 aprile quest’anno si celebra ‘a porte chiuse’ a causa dell’emergenza sanitaria per Covid 19 e a maggior ragione, ricorda il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, diventa simbolo di ripartenza.

Oggi fiori e corone di alloro saranno deposti in solitaria nelle città d’Italia, in ossequio alle disposizioni del lockdown. Per celebrare l’Anpi propone un “Bella Ciao” collettivo dalle finestre e via web. Tante le piazze virtuali che ospiteranno iniziative con musica, interventi, raccolte fondi per l’Italia in difficoltà.

A Sapri, invece, il sindaco Antonio Gentile ha invitato tutti a cantare “Bella Ciao” alle ore 12, affacciati a balcone e finestre come omaggio ai “Martiri della libertà”