Roccagloriosa: ok all’adeguamento sismico dell’edificio scolastico

Il Comune di Roccagloriosa, guidato dal sindaco Giuseppe Balbi, approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato “Intervento di demolizione e ricostruzione per l’adeguamento sismico ed energetico scolastico comunale”. Nello specifico si tratta dell’edificio comunale adibito a scuola elementare situato in Via Valloncello.

Lo scopo del progetto è di aumentate la sicurezza dell’edificio scolastico, adeguandolo agli attuali standard.

L’importo dell’opera è di 4 milioni di euro di cui 2,9 milioni di euro per i lavori e circa 1,1 milioni di euro per somme a disposizione della stazione appaltante.