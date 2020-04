Emergenza covid, la proposta: “Chiudere al traffico il Lungomare di Agropoli”

AGROPOLI. Chiudere al traffico il Lungomare San Marco. Una proposta che si fa largo da tempo. Soprattutto i titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande ritengono che istituire l’isola pedonale garantirebbe un aumento delle presenze, favorirebbe il passeggio e la frequentazione dei locali, ma soprattutto creerebbe più spazi per bar, pub, ristoranti e pizzerie, che avrebbero l’opportunità di posizione dei dehors. Con l’emergenza coronavirus è proprio quest’ultima opportunità che chi gestisce attività nella zona vorrebbe cogliere.

Lungomare di Agropoli chiuso al traffico: i motivi

I titolari dei locali sono pronti ad avanzare questa proposta al Comune, ovviamente dopo aver raggiunto un accordo tra di loro. Ma perché oggi più di prima dovrebbe essere importante chiudere al traffico il lungomare? Con l’emergenza coronavirus in atto anche bar, pizzerie, ristoranti e pub dovranno adeguarsi. Applicando le regole sul distanziamento, però, si perderebbero posti a sedere, in alcuni casi anche i due terzi. Ecco allora che avere la possibilità di installare dei dehors permetterebbe di recuperare spazio.

I pro e i contro

La proposta divide poiché presenta pro e contro. Se da un lato si favorirebbe il passeggio e la possibilità di allestire dehors, dall’altro c’è chi lamenta l’assenza di adeguate vie alternative, chi precisa come manchino servizi (a cominciare dai parcheggi) e infine chi sottolinea come la chiusura del Lungomare potrebbe rappresentare una sciagura per il commercio, così come già accaduto nel centro cittadino.

Di certo la proposta andrebbe ponderata e valutata attentamente, ma anche in tempi brevi visto che la bella stagione è ormai alle porte.