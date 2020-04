Coronavirus: nel Cilento e Vallo di Diano: aumentano i guariti

La Campania si avvicina alla fase 2 dell’emergenza coronavirus con dei numeri rassicuranti: ieri 25 tamponi positivi, pari allo 0,8% del totale effettuato. Un dato positivo, il più basso da oltre un mese. In Provincia di Salerno 0 contagi e aumentano le guarigioni.

Giovedì un nuovo caso di coronavirus si era registrato a Sant’Arsenio, relativo ad una paziente già in isolamento per aver avuto contatti con un altro soggetto risultato positivo. A fronte di un nuovo contagio si segnalano 3 guarigioni, tutte a Sassano ,che portano il totale complessivo nel Vallo di Diano a 31.

Nel Cilento Agropoli attende il risultato di un ultimo tampone, ma la persona su cui è stato effettuato ha avuto contatti con una donna risultata positiva più di due settimane fa e ad oggi non ha riscontrato alcun sintomo. E’ dunque verosimile che possa essere negativo, in ogni caso è già in isolamento. Un guarito a Vallo della Lucania, ovvero il 28enne rientrato da Torino; ha battuto il virus anche il medico di Capaccio Paetum risultato contagiato durante una visita medica a Roma.

All’ospedale “San Luca” sono ricoverati due pazienti di Agropoli ed uno di San Mauro La Bruca, tutti sulla via della guarigione. I casi dubbi restano 2: a Vibonati e Sessa Cilento. Nel centro del Golfo di Policastro una persona è stata sottoposta a test rapido risultando positiva; tuttavia l’esito potrebbe essere dovuto a patologie pregresse del cittadino. A Sessa Cilento, invece, famiglia in quarantena dopo che una donna ha avvertito sintomi sospetti. Anche in questi casi, però, il tampone è stato eseguito a mero scopo precauzionale e già oggi potrebbe conoscersi il risultato.