Capaccio Paestum: associazione si prenderà cura di villa Sant’Anna

CAPACCIO PAESTUM. La pandemia, che pare stia dando segnali di regressione maggiormente confortanti, non arresta le attività associazionistiche nel territorio di Capaccio Paestum, la città della Piana del Sele amministrata dal primo cittadino Franco Alfieri. Da annotare, in questi ultimi giorni, la strategia dell’ associazione ”Avalanche Goal”, presieduta da Aniello De Santi, che ha chiesto ed ottenuto dall’Ente la possibilità di prendersi cura della villa comunale Sant’Anna, nell’area di via Urano, con i costi di manutenzione, pulizia,rassetto, che non graveranno sulle casse cittadine, ma che saranno in carico direttamente ai volontari.

In vista della famigerata ”fase 2” nazionale l’impegno dei cittadini è di particolare rilievo: infatti parliamo di un’area che si trova nelle prossimità dell’arenile e di diverse attività turistico-ricettive, dato che si presenterà di qui a pochi giorni l’interesse precipuo della manutenzione per rilanciare l’attività turistica, che sarà prevalentemente di natura nazionale.

La città di Capaccio Paestum sta registrando un particolare attivismo da parte delle associazioni: iniziative analoghe di manutenzione si segnalano anche in Piazza Orologio, nei riguardi della Croce devozionale, mentre altre richieste si evidenziano per il parco pubblico di Via Alberto Della Chiesa a Capaccio Scalo e in via Francesco Gregorio. Lo spirito della cittadinanza attiva, d’altronde, assumerà sempre più rilievo nei prossimi mesi, dove lo spirito solidaristico avrà bisogno di un’ulteriore spinta in grado di drenare una difficile ripresa economica in tutto il Paese.