Weekend del 25 Aprile: in Cilento controlli e restrizioni per i negozi

Arriva il weekend del 25 aprile. Un’occasione storicamente ghiotta per fare una gita al mare o raggiungere le seconde case. Non però in periodo di emergenza coronavirus, quando gli spostamenti sono vietati. Ecco, quindi, che come già avvenuto nella settimana di Pasqua i comuni si blindano, i controlli si intensificano e le attività restano chiuse.

Weekend del 25 aprile: i controlli

Già da alcuni giorni diversi comuni hanno disposto un aumento delle forze di Polizia Municipale impiegate sul territorio. Anche carabinieri, polizia stradale, polizia provinciale e guardia di finanza stanno svolgendo attività di monitoraggio sulle principali strade di accesso al Cilento per limitare gli arrivi. Previsto anche un monitoraggio con elicottero, in particolare lungo la costa.

Weekend del 25 aprile: limitazioni per attività commerciali

Ma non solo: come già accaduto per Pasqua, infatti, molti sindaci hanno disposto la chiusura delle attività, ad eccezione di farmacie e parafarmacie per 25 e 26 aprile. A fare da apripista Castellabate e Camerota che hanno previsto la chiusura dei negozi anche per il ponte del primo maggio. Poi anche il sindaco di Agropoli Adamo Coppola ha preso la stessa decisione.

Nelle ultime ore pure Alfano, Cannalonga, Ispani e Pollica hanno disposto la chiusura dei negozi.

Le disposizioni della Regione

Laddove non vi siano specifiche prescrizioni restano comunque in vigore le ordinanze regionali che hanno previsto l’apertura per mezza giornata sabato e la chiusura delle attività domenica.