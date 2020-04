Stio, bandiere da colorare ai più piccoli per il giorno della Liberazione

A Stio un’iniziativa rivolta ai più piccoli per il giorno del 25 aprile, anniversario della Liberazione; la Proloco, infatti, in questi giorni ha consegnato ai bambini dei colori con un cartoncino con la stampa della bandiera italiana da colorare ed in più una bandiera (70X100).

“Ci piacerebbe – scrive la Proloco – che i vostri bambini colorassero la bandiera sul cartoncino e dessero un significato ad ogni colore della bandiera italiana, mentre il tricolore (70X100) sarebbe bello vederlo sventolare dai vostri balconi per il giorno del 25 aprile. Una volta colorato la bandiera dovreste inviarci delle foto dei vostri bambini via Whatsapp con la bandiera colorata insieme alla bandiera appesa, cosi da poter fare un video e pubblicarlo poi su Radio Stio.”

Dopo il 25 aprile saranno raccolti tutti i disegni per poi essere appesi nella sede della Proloco in “modo da avere almeno un ricordo positivo di questo delicato e non proprio bel periodo”.

Questa non è l’unica iniziativa in vista del 25 aprile in Cilento. A Laurito il sindaco Vincenzo Speranza ha previsto la deposizione di una corona e il saluto al monumento dei caduti in Piazza Romualdo Lia. Alla cerimonia, che verrà trasmessa in diretta FB, presenzierà unicamente il Sindaco in rappresentanza della intera comunità.