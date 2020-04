Ottati: trovato e messo in salvo gufo in difficoltà

“Di questa emergenza, certamente ne sta beneficiando il globo in termini di salubrità, rigenerandosi. Il coronavirus per l’Uomo costituisce limitazione di libertà, ma per gli animali sta costituendo esattamente l’opposto. Si stanno riappropriando dei Loro spazi. Stamani, infatti, in Piazza Umberto I°, ad ammirare lo splendore del Convento dei Domenicani, ospite di Ottati, c’era un bellissimo gufo”.

Lo ha detto il sindaco di Ottati Elio Guadagno. Il volatile, pare impossibilitato a volare, è stato consegnato ad un cittadino che si prenderà cura di lui.

Intanto l’Ente ha allertato l’Asl Salerno che potrà intervenire soltanto lunedì. L’animale verrà poi affidato ad un centro specializzato.