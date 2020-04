Ogliastro Cilento: la Madonna del Buon Consiglio in processione su un’auto

OGLIASTRO CILENTO. Il coronavirus modifica anche il modo di professare la propria fede. Molte parrocchie, vista la chiusura delle Chiese, trasmettono in diretta le celebrazioni religiose. Nella settimana di Pasqua, inoltre, si è assistito anche ad inedite Via Crucis presiedute in solitaria dai parroci e qualche assistente. Ma sono anche le feste patronali a subire gli effetti dell’emergenza. Ecco, quindi, che bisogna adattarsi e cancellare o modificare appuntamenti tradizionali come le processioni.

A Roscigno nei giorni scorsi, in occasione della festa, la Madonna di Costantinopoli è stata trasportata su un fuori strada per le vie del paese, scortata da vigili e carabinieri. Un modo per non eliminare del tutto la festa e al contempo dare la possibilità ai fedeli di partecipare ad un importante momento di fede.

Un’iniziativa simile è in programma domenica 26 aprile ad Ogliastro Cilento. La processione della Madonna del Buon Consiglio, patrona della comunità, non si svolgerà secondo la tradizione. Tuttavia, trattandosi di un momento importante, molto sentito dalla comunità, l’immagine della Vergine sarà comunque trasportata per le strade del Capoluogo ed Eredita a bordo di un pick up. La processione partirà dalla Chiesa di Santa Croce alle ore 12.

Stessa iniziativa in occasione della festività di San Nazario, patrono della frazione di Finocchito. Il parroco don Damiano Modena e il sindaco Michele Apolito raccomandano ai cittadini a restare in casa e a salutare l’immagine della Vergine affiacciandosi a balcone e finestre, sanza scendere in strada. Oggi anche a Cicerale, per il patrono San Giorgio, è stata promossa una iniziativa simile.