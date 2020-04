“Disegna il tuo eroe”: contest per figli di soci e clienti della banca

“Disegna il tuo eroe” è il

contest ideato dall’rivolto a figli di clienti e soci dellain un’iniziativa che possa coinvolgerli in questo periodo di emergenza epidemiologica da Coronavirus.

“Abbiamo pensato di coinvolgere i piccoli amici della Bcc di Aquara con un contest a loro dedicato, in cui essi potranno divertirsi a disegnare il loro eroe che sconfigge il Coronavirus. Le raffigurazioni potranno essere le più fantasiose possibili” fanno sapere dall’Associazione, presieduta da Rossella Di Stasi. L’iniziativa, supportata dalla Bcc di Aquara, coinvolge, in maniera gratuita, i bambini dai 5 ai 10 anni, figli o nipoti dei soci e dei clienti della nostra Banca. Per partecipare al contest i bambini dovranno disegnare, con tutta la propria immaginazione, l’eroe che combatte il Coronavirus (persone comuni o figure professionali che stanno continuando, con il loro lavoro, a garantire cure mediche, sicurezza e servizi primari).

I genitori dei bambini possono inviare le foto delle piccole opere d’arte all’indirizzo email associazione@bccaquara.it entro e non oltre il 4 maggio. Alla foto dovranno allegare anche la liberatoria firmata (scaricabile all’indirizzo https://bit.ly/2VrsKWg). Una volta scaduto il termine, le foto saranno caricate sulla pagina Facebook dell’Associazione Giovani Soci Bcc Aquara. La foto che riceverà più apprezzamenti (ovvero like) il 12 maggio (ore 12:00), sempre sulla pagina Fb dell’Associazione, sarà dichiarata vincitrice.

Il vincitore riceverà in premio un tablet.