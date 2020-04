VIDEO | Ennesimo annuncio del sindaco Coppola: l’ospedale di Agropoli è pronto

“L’ospedale di Agropoli è pronto”. Se fosse una fiction, a questo titolo sottoscritto dal sindaco Adamo Coppola, dovremmo aggiunge che si tratta della seconda o forse della terza serie. Invece parliamo dell’ospedale di Agropoli, per il quale da oltre un mese sono in corso i lavori di conversione in Covid Hospital. Il primo cittadino, come sempre attraverso un video, ha annunciato nuovamente che i lavori sono terminati. Stesso annuncio era stato fatto anche in precedenza salvo poi scoprire che erano state disposte ulteriori opere.

Questa volta, tuttavia, il sindaco va anche oltre e lancia un monito: “Adesso chi di dovere provveda ad attivarlo!”

Nel video Coppola si inventa anche documentarista e mostra ai cittadini le modalità di funzionamento della struttura. Se l’ospedale non dovesse aprire, si potrebbe comunque puntare alla candidatura all’Oscar, sarebbe comunque una soddisfazione.