Montesano pronto a dichiarare Vittorio Feltri persona non gradita

Vittorio Feltri persona non gradita a Montesano sulla Marcellana. Il comune è pronto a metterlo nero su bianco con un apposito atto di consiglio comunale; ad annunciarlo il sindaco Giuseppe Rinaldi

“Ho provveduto formalmente – ha dichiarato il primo cittadino – a preannunciare ai Capigruppo del Consiglio Comunale di Montesano Sulla Marcellana, che nella prossima seduta consiliare, proporrò come Sindaco, come cittadino, come docente, come Montesanese, come Valdianese, come Meridionale, ordine del giorno per deliberare dichiarazione di persona non gradita nel territorio di Montesano sulla Marcellana del signor Feltri Vittorio per le gravissime dichiarazioni da esso prese in televisione a danno delle nostre splendide comunità”.