Emergenza Covid: azienda agropolese avvia produzione di mascherine

AGROPOLI. A partire da questa settimana l’Ombrellificio Elios – azienda locale di produzione e commercializzazione di articoli di arredo per stabilimenti balneari – amplia la propria attività avviando la produzione di mascherine facciali protettive per uso civile. Il progetto produttivo di Carmine Puca, titolare dell’attività, nasce durante il periodo più critico e tragico dell’emergenza Covid-19 in Italia.

Ombrellificio Elios ha colto prontamente l’appello dello Stato che ha esortato a collaborare nel tentativo di condurre il Paese fuori dalla crisi. L’azienda ha dunque pensato di fornire il proprio contributo con prodotti specifici e servizi di sua competenza.

Dopo il comune smarrimento iniziale generato dal susseguirsi di informazioni talvolta contrastanti sulla funzione e sull’utilità delle mascherine protettive, l’azienda ha provato a fare ordine tra le direttive nazionali, le linee guida dell’ISS e dell’OMS, al fine di proporre alla cittadinanza uno strumento massimamente efficiente. Ha ritenuto indispensabile mettere in campo una tipologia di mascherina conforme alle normative europee in materia (REG EU 1907/06), realizzata in TNT (tessuto non-tessuto) certificato, ed ha sottoposto ad analisi di laboratorio il modello messo a punto presso la propria sartoria.

Le analisi hanno rilevato l’alta capacità traspirante e idrorepellente della mascherina. L’attenzione impiegata nella definizione delle caratteristiche della mascherina protettiva risponde alla volontà di operare concretamente e con strumenti consoni al contenimento della diffusione del virus, in particolar modo in vista dell’imminente ‘fase due’ dell’emergenza che vedrà una ripresa progressiva delle varie forme – lavorative e non lavorative – di socialità sul territorio nazionale.

“Abbiamo toccato con mano quanto sia importante difendere la salute individuale e collettiva con strategie appropriate, mirate e non improvvisate. A queste strategie Ombrellificio Elios intende improntare parte della propria produzione, responsabilmente ma anche con grande fiducia in una più che possibile prossima ripresa”, fanno sapere dall’azienda.