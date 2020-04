Agropoli, appello per l’ospedale: sia pronto per fase 2

AGROPOLI. L’ospedale civile di Agropoli potrebbe avere un ruolo fondamentale durante la Fase 2. La richiesta, questa volta, non è sollecitata soltanto dal comprensorio cilentano. Anche da Eboli chiedono che il presidio abbia un ruolo in questa fase di emergenza. Una volta avviata la ripresa e terminata l’emergenza, infatti, ci sarà bisogno di strutture che possano dedicarsi unicamente ai malati Covid, permettendo agli altri ospedali di riprendere le normali attività.

Oggi, infatti, molte prestazioni sono state bloccate ed anche l’utenza è restia a recarsi presso i nosocomi per timore di contrarre il virus. Ecco perché si chiede che si attivino ospedali attrezzati unicamente per trattare i pazienti affetti da coronavirus e in questo senso un ruolo potrebbe averlo quello di Agropoli.

La proposta è stata sollecitata anche dal Comune di Eboli; il locale ospedale, infatti, attualmente ospita i pazienti covid e l’ipotesi a cui si lavora con l’Asl Salerno è di trasferire i degenti ad Agropoli dopo il 4 maggio. Di fatto, ad oggi, quello cilentano è una struttura vuota che attende di conoscere il suo destino.