Torna Alessandro Borghese e la sua sfida tra ristoranti: ultima tappa il Cilento

È iniziato il conto alla rovescia per la sesta edizione di “4 Ristoranti”. Alessandro Borghese torna sugli schermi, in prima serata (21:15), giovedì 23 aprile su Sky Uno, anticipato però da una puntata speciale con i The Jackal giovedì scorso.

Il format resta invariato, i ristoratori della penisola italiana si sfideranno a suon di pietanze e non per stabilire chi è il migliore.

Grande attesa per la puntata registrata nel Cilento, circa un anno fa. Dei dieci episodi quella che riguarda il nostro territorio, pare sia la serata conclusiva.

Una grande vetrina e una bella soddisfazione per i ristoratori cilentani. Il vincitore di ogni puntata riceverà un contributo economico di 5 mila euro da investire nella propria attività.