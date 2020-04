Reparto Covid dell’Ospedale di Polla: “Punto di riferimento per l’intera Asl”

“Viva soddisfazione per i risultati fin qui ottenuti dal nuovo Reparto che ne hanno fatto un punto di riferimento per l’intera ASL, sia in termini di organizzazione che in termini di risultati ottenuti”. E’ quanto dichiara Luigi Mandia, direttore sanitario dell’ospedale di Polla, che riassume così l’attività svolta dal presidio valdianese durante questa emergenza coronavirus.

I numeri del reparto Covid dell’Ospedale di Polla

Il direttore sanitario, poi, snocciola i numeri dell’attività: da quando il Reparto è stato aperto ad oggi sono stati ricoverati 22 pazienti in terapia intensiva e 8 pazienti per la terapia post Covid 19. Attualmente nel Reparto Covid 19 risultano ricoverati 3 pazienti.

Il futuro del reparto covid

A tal fine, il direttore Mandia annuncia che l’attività del Reparto Covid 19 non si interromperà, anzi continuerà con maggiore impegno. Al contempo desidera “esprimere il più vivo apprezzamento ed il più sentito ringraziamento al Responsabile del Reparto Covid 19, dottor Domenico Rubino, al Dirigente della Rianimazione, dottor Luigi De Angelis, al personale sanitario, infermieristico, tecnico ed ausiliario per il notevole impegno profuso. Analogo sentito ringraziamento va rivolto agli Amministratori del Vallo di Diano, ai Carabinieri, alla Polizia, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, al 118, ai Medici di Medicina Generale, ed agli Organi di Informazione per il sostegno ricevuto, alle Aziende ed ai singoli cittadini del Vallo di Diano che, dando vita ad una incredibile catena di solidarietà, hanno contribuito spontaneamente a dotare il Presidio di materiale di vario genere (in particolare di Dispositivi di Protezione Individuale) e di importanti apparecchiature tecnologiche (Ventilatori polmonari, termoscanner ed altro) che sono risultate particolarmente utili in questi giorni di difficoltà”.