Nel Cilento piccoli produttori e consumatori si incontrano su Facebook

Da un’idea di Geppino Croce, chef cilentano sempre attento al suo territorio, nasce l’idea di un gruppo Facebook per favorire l’incontro tra piccoli produttori e persone. L’idea alla base del progetto è tanto semplice quanto nobile: “In un momento di difficoltà per molte aziende del comparto alimentare – afferma Geppino Croce – ho sentito la necessità di impegnarmi a promuovere il lavoro e i produttori del nostro territorio, favorendo l’incontro tra domanda e offerta. Conosco personalmente molte aziende che rappresentano un’eccellenza per la qualità dei prodotti che realizzano, e così ho pensato a un modo per aiutarli a superare questo momento di empasse“.

“Il periodo è molto buio per noi chef e ristoratori, non tanto per lo stop ma soprattutto l’incertezza del futuro che ci aspetta – aggiunge – Ma insieme a noi, c’è anche il dramma di tanti piccoli produttori che negli ultimi anni avevano trovato nella ristorazione un nuovo fiorente sbocco grazie anche al costante lavoro degli chef e la sempre più alta attenzione dei clienti alla materia prima di qualità. Alcuni produttori fortunatamente in questi giorni stanno vendendo direttamente online i loro prodotti, ma questo non basta. Ho pensato di lanciare un’iniziativa di sostegno di tutti i produttori della filiera condividendo questo spazio virtuale per creare il primo marketplace agricolo”.

I produttori possono iscriversi al gruppo Facebook “il panaro contadino” gratuitamente e comunicare i prodotti che intendono vendere, descrivendone la tipologia, la quantità disponibile e il prezzo. L’acquirente, che a sua volta accede alla pagina, ha così la possibilità di sbirciare tra i prodotti freschi del giorno – proprio come accade al mercato- accordarsi direttamente con il produttore e comporre il proprio paniere da far arrivare a casa.