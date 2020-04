L’iniziativa di Da Zero: pizze a domicilio, ma anche mascherine

Le pizzerie DaZero di Milano e Torino continuano a

promuovere il territorio campano del Cilento e si impegnano nel contrasto alla diffusione del Covid-19.

Data la persistente situazione di emergenza DaZero ha deciso di realizzare delle mascherine in stoffa che saranno distribuite gratuitamente a partire dal 30 aprile su Milano e Torino attraverso il servizio di delivery attivato con Glovo il 4 aprile scorso: insieme alle pizze arriverà a casa una mascherina. La distribuzione avverrà anche in Cilento con il supporto della Protezione Civile che provvederà a organizzare la consegna nel Comune di Vallo della Lucania e nei paesi limitrofi di Cannalonga, Novi Velia, Moio e Ceraso. Si tratta per ora di un numero limitato di mascherine che verrano distribuite dalle amministrazioni in base alla valutazione delle loro esigenze.

Seguendo quella che è la sua naturale attitudine, DaZero ha definito un accordo con aziende del Territorio per dare vita a questa iniziativa. Tutto è partito con Medart, ditta di serigrafia e stampa di Moio della Civitella, che ha aperto il contatto con un laboratorio artigianale di sartoria. Le signore si sono dette entusiaste e si sono messe all’opera per produrre le mascherine in cotone lavabile che Medart ha provveduto a stampare con i personaggi di DaZero. La grafica racconta il mondo della filiera corta di DaZero, fatta di uomini e donne laboriose che anche nell’emergenza stanno portando avanti nelle loro aziende un attento lavoro. Queste immagini sono state scelte per celebrare anche loro e il prezioso rapporto costruito con DaZero negli anni.

La solidarietà si sposa con un modello di economia sostenibile nato grazie ai rapporti virtuosi che negli anni il brand cilentano ha costruito con gli artigiani del proprio territorio.

Le mascherine sono confezionate singolarmente in bustine sigillate accompagnate dalle istruzioni per la corretta igienizzazione del tessuto, che le rende utilizzabili più a lungo.

L’importanza della bontà e della genuinità va di pari passo con la sicurezza. Per questo le Pizzerie DaZero hanno scelto di regalare mascherine ai loro clienti create in Cilento, pur nella difficoltà del momento, perché la cura e l’attenzione verso i propri clienti é una delle cifre che distingue da sempre l’operato del brand cilentano.

Tornare a gustare le pizze di DaZero significa continuare a far crescere una filiera di prodotti agroalimentare vastissima, fatta di molti presidi Slow Food, ma soprattutto di cibi alla base della Dieta Mediterranea, la cui formulazione scientifica nacque proprio nelle terre cilentane,in particolare nel comune di Pioppi grazie al medico americano Ancel Keys.

Famoso nel mondo per avere una delle popolazioni più longeve al mondo, il Cilento si nutre dei tanti ingredienti che ritroviamo sulle pizze di DaZero: alici di menaica, olio evo dalle diverse aree del Parco Nazionale del Cilento, tonno di Palinuro, mozzarella nella mortella, soppressata di Gioi, cipolla di Vatolla, carciofo bianco di Pertosa, tra le tante referenze.

Anche in questo periodo di emergenza, le Pizzerie DaZero confermano la loro più grande convinzione: che solo l’unione all’interno di una filiera artigianale autentica può garantire una crescita comune.