Coronavirus, guarito medico di Capaccio Paestum

“Sono stato felice di apprendere buone notizie sul nostro concittadino Antonio Bruno.

Dopo due tamponi negativi può finalmente tornare e casa e questo significa che ha sconfitto il Coronavirus”.

Così il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri annuncia la guarigione dell’unica persona del comune contagiata dal coronavirus.

Il giovane, asintomatico, è un medico. Era pronto ad arruolarsi come medico militare e proprio durante le visite mediche risultò positivo al tampone. Il giovane, in virtù della sua attività di medico, si era isolato dai familiari. Aveva avuto però contatti (utilizzando adeguate protrzioni) sia in un centro medico di Capaccio che presso la guardia medica di Pisciotta. Per fortuna i tamponi hanno dato esito negativo.

“Da sindaco, voglio sottolineare il suo comportamento di grande responsabilità, che ha permesso la non estensione del contagio”, ha detto Alfieri.