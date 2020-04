Bellosguardo riparte dall’agricoltura: progetto per il rilancio delle coltivazioni tipiche

BELLOSGUARDO. Il Comune ha avviato un progetto finalizzato al rilancio della vocazione agricola del territorio. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Parente, ha in mente di acquisire quanti più terreni possibile, al fine di riproporre le coltivazioni che per anni hanno caratterizzato il tessuto economico del paese. Per realizzare questo progetto è stato pubblicato un avviso pubblico diretto a tutti i cittadini proprietari di aree o terreni agricoli.

Agricoltura e rilancio delle coltivazioni tipiche: l’avviso del Comune

Sarà possibile manifestare, mediante comunicazione al Comune di Bellosguardo, l’adesione all’iniziativa.

“La finalità dell’avviso è quella di poter consentire al Comune di elaborare uno studio di fattibilità tecnico-economica dell’iniziativa”, fanno sapere dal Comune. Oltre alla disponibilità alla cessione del proprio terreno, sarà possibile manifestare la propria volontà di concedere i terreni a favore dell’iniziativa secondo altre modalità, come il fitto, il comodato o la donazione.

Come presentare domanda

Le manifestazioni di interesse, debitamente sottoscritte, dovranno essere trasmesse via e-mail o in formato cartaceo all’ufficio protocollo del Comune. Per il bando clicca qui.