Stella Cilento: lutto cittadino per l’addio a Chicco

STELLA CILENTO. Oggi il Cilento darà l’ultimo saluto a Chicco. A causa delle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus, l’ultimo abbraccio al bambino di Stella Cilento, scomparso dopo una lunga battaglia contro la malattia, sarà per molti solo ideale. Soltanto gli stretti familiari, infatti, potranno partecipare alla cerimonia funebre che avverrà questa mattina presso il cimitero e sarà ridotta alla sola benedizione del parroco.

Per l’occasione il sindaco di Stella Cilento, Francesco Massanova, ha proclamato il lutto cittadino. Le principali strade di Stella Cilento, inoltre, saranno monitorate dai carabinieri della stazione di Sessa Cilento per evitare che al di fuori dei suoi familiari qualcun altro possa giungere in paese per partecipare alle esequie.

Del resto la storia di Chicco ha colpito tutti. In molti avevano risposto all’appello dei genitori a sostenere la sua battaglia. I genitori, infatti, per garantirgli le cure necessarie, si erano dovuti trasferire a Genova; il piccolo era ricoverato all’ospedale Gaslini. Sul territorio, quindi, erano stati organizzati numerosi eventi per raccogliere dei fondi ed anche personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport avevano fatto la loro parte.

Purtroppo, però, per Chicco non c’è stato nulla da fare. Il piccolo angelo cilentano è andato via a soli 5 anni.