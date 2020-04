Porto di Scario: a cinque mesi dalle mareggiate al via i lavori

SAN GIOVANNI A PIRO. Al via i lavori al porto di Scario. A circa 5 mesi dalle mareggiate che hanno danneggiato il molo ha aperto il cantiere che garantirà il suo ripristino. Un intervento cominciato in tempi brevissimi, a meno di due mesi dal finanziamento e ad un mese dall’avvio della gara d’appalto. I lavori interessano il muro del molo del porto di Scario, divelto dalla forza delle onde durante le mareggiate dello scorso novembre.

Lavori al Porto di Scario: il finanziamento della Regione

Il Comune, guidato dal sindaco Ferdinando Palazzo, chiese immediatamente interventi e provvide a richiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale considerati i danni sul territorio e l’importanza dell’infrastruttura. Nel febbraio scorso la Regione Campania stanziò i fondi per il porto di Scario: 151.614 euro il finanziamento arrivato da Palazzo Santa Lucia per la sistemazione e la messa in sicurezza del molo.

L’iter per i lavori

A metà marzo il Comune, in piena emergenza coronavirus, avviò la gara d’appalto che una volta portata a termine ha permesso di cominciare i lavori. Ieri mattina i mezzi meccanici sono entrati in azione presso il porto di Scario. I lavori nella località costiera sono stati salutati con entusiasmo dal sindaco Ferdinando Palazzo che ha parlato di questi interventi come un sinonimo di “rinascita”. Il primo cittadino ha ringraziato quanti hanno collaborato affinché “una infrastruttura fondamentale potesse finalmente iniziare a rinascere”.