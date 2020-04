Ponti del 25 aprile e 1° maggio: restrizioni a Castellabate e Capaccio

Dopo il week end di Pasqua, il Cilento si prepara ad altri due ponti che potrebbero essere invitanti per tanti vacanzieri per raggiungere il territorio nonostante le restrizioni dovute all’emergenza coronavirus. Così si programmano nuove azioni finalizzate a blindare il comprensorio e a scoraggiare chiunque pensi raggiungere in particolare i centri costieri, dove molti posseggono una seconda casa.

A Castellabate il sindaco Costabile Spinelli ha disposto per le giornate del 25 e 26 aprile e per l’1 e il 3 maggio la chiusura di tutte le attività commerciali di generi alimentari e non alimentari, ad eccezione di farmacie e parafarmacie. Alla Polizia Municiaple il compito di vigilare.

Caschi bianchi in azione anche a Capaccio Paestum. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha infatti disposto l’incremento dei controlli in vista delle prossime feste. Al via monitoraggi h24, come avvenuto anche nei giorni precedenti le festività di Pasqua.

Nelle prossime ore anche altri comuni si organizzeranno in tal senso. Diversi piccoli centri hanno già disposto la chiusura delle attività. Tra questi Torchiara.