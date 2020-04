Dai cacciatori del Cilento tute per gli ospedali di Vallo e Sapri

Cento tute tyvek en14126 per l’ospedale di Vallo della Lucania, altrettante per quello di Sapri. E’ l’iniziativa dei cacciatori del Cilento. Anche loro nei giorni scorsi si erano attivati per sostenere il personale ospedaliero impegnato nella battaglia contro il coronavirus. Era così stata avviata una raccolta fondi per l’acquisto di dispositivi medici di contrasto al coronavirus da assegnare agli ospedali del territorio. Oggi la consegna al personale dell’ospedale “San Luca” delle prime cento tute. A riceverle il primario del reparto di rianimazione, il dottore Michele Bosco.

La raccolta fondi è partita dai cacciatori, ma ha visto coinvolte le loro famiglie, gli amici e tanti altri che hanno voluto contribuire ad una raccolta fondi che alla fine senza bandiere ha dato un prezioso ausilio a chi oggi sta combattendo contro questo nemico invisibile.

Nelle scorse settimane i cacciatori della Provincia di Salerno e delle aree contigue al Parco provvidero a donare un respiratore al reparto Covid dell’ospedale di Polla.