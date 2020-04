Coronavirus: nel Cilento e Vallo di Diano calano i contagi e aumentano i guariti

Inizio settimana in agrodolce per quanto riguarda l’emergenza coronavirus in Campania. Ieri, infatti, si è registrato un nuovo aumento dei contagi: 61, di cui 13 nella Provincia di Salerno. Qui a preoccupare è il dato che arriva dall’agro-nocerino-sarnese dove sono concentrati tutti i nuovi tamponi positivi ad eccezione di un caso a Mercato San Severino: 9 persone affette da coronavirus a Scafati, 2 ad Angri, 1 a San Marzano e Pagani. Qualcuno invoca già la zona rossa per questi territori.

Coronavirus, il dato in Cilento e Vallo di Diano

In controtendenza rispetto a questi dati la situazione del Cilento e Vallo di Diano. In quest’ultimo caso ieri si è registrata la guarigione di una delle anziane ospiti del centro Juventus di Sala Consilina ed ora ricoverata al Campolongo Hospital di Eboli. In tutto sono 22 i guariti nel comprensorio. Ieri tre persone sono state dimesse dall’ospedale di Polla; attualmente 3 pazienti restano ricoverati nel reparto Covid e 2 nel reparto post-covid. Nessuna è in terapia intensiva.

Nel Cilento, invece, scongiurati nuovi contagi: ieri tamponi negativi da Omignano, Salento e Agropoli. Per quanto riguarda gli esami eseguiti nei primi due comuni, essi sono relativi ad un ragazzo ed una ragazza rientrati dall’Inghilterra insieme ad un giovane di Casal Velino risultato positivo nei giorni scorsi. Relativamente ad Agropoli, invece, ieri è arrivato l’esito di sei tamponi e sono tutti negativi. Due erano legati alla catena di contatti della famiglia del ristoratore Giovanni Petrizzo, altri due all’uomo di Cava e alla sua compagna contagiati ed infine altri 2 su contatti della paziente oncologica risultata positiva nei giorni scorsi.

Agropoli in attesa di un ultimo tampone

Ad Agropoli si attende ora l’esito di un ultimo tampone, relativo sempre a quest’ultima catena. Si tratta di un infermiere che ha avuto contatti con la donna risultata contagiata circa due settimane fa. L’uomo è già in isolamento e non presenta alcun sintomo; essendo terminato il periodo di incubazione è verosimile che non abbia contratto l’infezione. A scopo precauzionale, comunque, è stato disposto il tampone.

All’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania sono ricoverate due persone di Agropoli, una Vallo ed una di San Mauro La Bruca. Tutte sono in buone condizioni. Una sesta persona è in isolamento in attesa del tampone ma i sintomi sembrano escludere il rischio di contagio.