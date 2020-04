Castellabate: ecco le proposte della minoranza per la ripartenza

CASTELLABATE. Una proposta politica in vista della Fase 2. E’ l’iniziativa della minoranza consiliare di Castellabate che ha sottoposto le proprie idee all’amministrazione comunale in considerazione dell’approssimarsi del 4 maggio quando le attività produttive riprenderanno l’attività. Nella nota firmata dal capogruppo della minoranza, Alessandro Lo Schiavo e dai consiglieri Marco Rizzo, Caterina Di Biasi e Luigi Maurano, si evidenzia l’importanza di questa data: “Ripartire in questa fase vorrà dire mancanza di liquidità reale in tasca ai cittadini e alle imprese, via libera ad alcune attività garantendo principalmente la salute dei lavoratori”, si legge nella missiva.

Castellabate: le proposte della minoranza per la fase 2

“Siamo un paese ad alta vocazione turistica, con presenze importanti anche di turisti stranieri – sottolineano dalla minoranza – adesso è il momento di mettere in campo azioni concrete”. In particolare viene invocato un piano straordinario economico-sociale che sia d’aiuto ad imprese e famiglie e in particolare al comparto turistico, tenendo conto della criticità della situazione.

Un piano basato su 4 punti

Di qui 4 proposte per “risollevare e far ripartire l’economia del territorio”. In primis è stata proposta per le utenze non domestiche, quindi per attività turistiche e produttive, l’esenzione totale della Tari e della Cosap, nonché la riduzione dell’IMU per tutto il 2020; per le utenze domestiche di prime abitazioni residenti, la riduzione al 30% della Tari. Inoltre è stata sollecitata l’emissione di “voucher vacanza” da spendere nel Comune per acquistare pacchetti vacanze a favore delle attività turistiche.

Infine la minoranza propone l’istituzione di una commissione composta da rappresentanti del consiglio comunale e delle associazioni di categoria che, in collaborazione con il Parco Marino e le Università possano redigere una proposta per la ripartenza del territorio in questa fase di emergenza.