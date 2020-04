BCC Buccino Comuni Cilentani: al fianco delle aziende del territorio

L’ attivazione di misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni colpiti dall’epidemia di COVID-19 ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge 8Aprile 2020 n. 23 è stato oggi pubblicato sul sito www.bccbcc.it per consentire ai nostri soci e clienti di accedere con tempestività alle richieste in questo particolare momento di forte bisogno.

Considerato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 1 lettera m) del Decreto Legge Liquidità del 8 Aprile 2020, n.23 si può richiedere la concessione di un finanziamento di importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del richiedente, come risultante da ultimo bilancio depositato o da ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di domanda di ammissione alla garanzia Mcc, e comunque non superiore all’importo di € 25.000, intestato all’Impresa , con piano di ammortamento di durata massima di 72 mesi, comprensivi di 24 mesi di preammortamento e rilascio di garanzia Mcc al 100%. Invitiamo le Imprese che hanno necessità immediate di contattare gli sportelli della BCC Buccino Comuni Cilentani per avere chiarimenti sulle modalità di erogazione o consultare il sito web: www.bccbcc.it

Le richieste, una volte compilate, incluso gli allegati richiesti, vanno inviate ai seguenti indirizzi:

– segreteria@pec.bcccomunicilentani.it

– Raccomandata all’indirizzo: Banca di Credito Cooperativo di Buccino Comuni Cilentani Soc. Coop.

Via S. Pio X n.30/32 84043 Agropoli (SA)