Agropoli: si programma la ripresa. Coppola chiama a raccolta le forze attive del territorio

“Dobbiamo cominciare a pensare al domani, lavorare al futuro della nostra Città cercando di arginare quanto più possibile gli effetti della crisi derivante dall’emergenza coronavirus”. Lo ha detto il sindaco di Agropoli Adamo Coppola il quale chirisce che sta già “riflettendo da tempo sulle possibili soluzioni da mettere in campo per favorire la ripresa socio-economica e, a tal proposito, ho tenuto anche una serie di incontri con operatori turistici e associazioni, oltre che con la mia maggioranza”.

Ora, però, si vogliono acquisire anche le proposte dei rappresentanti politici, delle associazioni e delle varie categorie interessate dalla crisi.

“Siamo ormai alle porte dell’estate e, in attesa di quelle che saranno le direttive a livello regionale e nazionale, dobbiamo rimboccarci le maniche per favorire quella ripresa che noi tutti auspichiamo”, dice Coppola. Di qui l’auspico che “le soluzioni venissero fuori da una sinergia delle diverse forze attive del territorio. Per questo motivo ho inviato una lettera ai consiglieri comunali, alle forze politiche, alle associazioni e alle organizzazioni di categoria affinché mi facciano pervenire le loro proposte. “Sono convinto che con il supporto fattivo e le giuste idee possiamo riuscire a far Rivivere Agropoli!”, conclude.