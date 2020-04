Top15 degli influencer: dominano i Ferragnez ma c’è anche Casa Surace

I ‘Ferragnez’ dominano la classifica, ma nella top 15 degli influncer italiani ci sono anche i valdianesi di Casa Surace. Vediamo allora chi sono i più seguiti sui social. La coppia Chiara Ferragni – Fedez è in testa e fa anche l’en plein nella classifica dei dieci post più performanti, conquistandone cinque a testa, tutti su Instagram.

Gli Autogol hanno mantenuto la seconda posizione, ma le loro interazioni sono molto calate: da 24 milioni di gennaio sono scesi a 17,5 milioni in marzo, a causa del blocco del calcio e delle altre manifestazioni sportive, che ha tolto al trio di youtuber e conduttori radiofonici l’oggetto delle loro parodie.

Al quarto e quinto posto due donne: la conduttrice di Dazn, Diletta Leotta (un milione e mezzo di interazioni in più rispetto a gennaio), e Benedetta Rossi, la food blogger famosa per le sue videoricette su YouTube, che totalizza 7,7 milioni di interazioni (un milione in più) .

La sorella di Chiara Ferragni, Valentina, mantiene la sesta posizione, anche se ha visto calare di un milione le sue interazioni, passate da 6,5 a 5,5 milioni.

Al settimo posto si piazzano i ragazzi di Casa Surace con nonna Rosetta, considerati la vera novità del mese. Il gruppo di coinquilini trasformatisi in videomaker a Sala Consilina,entra per la prima volta in classifica anche grazie al debutto in tv con il programma ‘Belli di nonna’, partito il 23 marzo su Nove. Un game show culinario che è subito piaciuto, sia per il tema – di particolare attualità in questo periodo di confinamento in casa – sia per la simpatia dei protagonisti, tra cui spicca Nonna Rosetta: i suoi consigli semiseri su come comportarsi in questi periodo di emergenza sono stati ripresi addirittura da Al Jazeera, la rete satellitare del Qatar.

Oltre a Casa Surace, in marzo ci sono altre tre ‘new entry’: Vasco Rossi al dodicesimo posto, Luis Sal al tredicesimo e Beatrice Valli al quindicesimo.