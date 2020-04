Sala Consilina, viola la quarantena per recarsi all’ufficio postale

Questa mattina, nel corso dell’attività di controllo sul rispetto degli obblighi di quarantena obbligatoria e fiduciaria da parte di chi ha avuto stretti contatti con persone positive al Covid 19, il Comandante della Polizia Municipale di Sala Consilina, Andrea La Sala e l’agente Domenica Ramagnano dopo alcune verifiche hanno rintracciato presso l’ufficio postale di Trinità una donna che non ha rispettato la quarantena fiduciaria.

L’obbligo di isolamento le era stato imposto dopo che questa era stata a contatto con una persona positiva al coronavirus.

L’Ufficio Postale è stato chiuso in via precauzionale per consentirne la sanificazione, invece nei confronti della donna saranno applicate le sanzioni previste dalle norme sul contenimento del contagio dal Covid-19.