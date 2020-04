Montesano: per gli studenti contributi per le spese telefoniche

Si amplia l’iniziativa dal rivolta ai bambini, ragazzi, giovani universitari, a tutti gli studenti di Montesano sulla Marcellana, promossa dal Comune con a capo il Sindaco Giuseppe Rinaldi.

Compilando apposita istanza, scaricabile dal sito dell’Ente, laddove sussistano i requisiti si potrà richiedere un contributo una tantum per pagare le spese relative agli abbonamenti Wifi casa o ricariche telefoniche per dati internet, qualora si possa dimostrare di non poter accedere alle promozioni delle compagnie telefoniche nazionali quali Tim, Vodafone, Iliad, WindTre, Poste Mobile.

Non possono partecipare al contributo di questa iniziativa comunale coloro che usufruiranno dei fondi istituiti dal Miur con Decreto del 17.03.2020 e dal 15 maggio coloro che riceveranno(scuole secondarie II grado) della borsa di studio 2019.