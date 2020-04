Il Cilento piange Raffaella Ciccarino: “sei stata un esempio per tutti”

MONTANO ANTILIA. Il Cilento piange la giovane Raffaella Ciccarino. Era di Montano Antilia ma in tanti la conoscevano anche al di fuori del Comune. Ad annunciarle la sua morte è stato il sindaco Luciano Trivelli. “Non servono parole per descrivere l’esempio che Sei stata per tutti indistintamente. I Tuoi sorrisi hanno sempre trionfato su tutto, sminuendo le tue sofferenze rispetto alle quali hai avuto sempre un un atteggiamento di grande responsabilità ed umiltà, lasciando trasparire in ogni istante della Tua esistenza la voglia smodata di vivere che in Te albergava da sempre”, ha detto.

“Massima vicinanza e partecipazione al dolore che ha colpito la famiglia Ciccarino per la perdita dell amata Raffaella”, ha concluso Trivelli.

Raffaella Ciccarino combatteva contro la sclerosi multipla ma non si era mai data per vinta. Tanti amici la ricordano proprio per la sua grande voglia di vivere. “Mi dicevi scherzando che volevi volare…quando io ti dicevo che avrei voluto camminare come prima. Inutile ribadire la tua forza d’animo e gioia di vivere. Un vulcano d’amore”, dice Marco.

“Da barelliere mi hai dato l’onore di poterti accompagnare…darti da mangiare e farti ridere per quanto possibile.

Il tuo sguardo e quel tuo sorriso mi mancheranno tanto. Grazie anche se in minima parte.. di aver fatto parte della tua vita”, conclude.