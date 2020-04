Il Cilento piange Chicco, aveva solo 5 anni

STELLA CILENTO. Il piccolo Francesco Cerone, Chicco per tutti, non ce l’ha fatta. Aveva soltanto 5 anni e da quando ne aveva 3 combatteva contro un tumore maligno molto aggressivo. La famiglia non aveva mai smesso di credere che il piccolo potesse riuscire a vincere la sua battaglia. Era disposta a tutto per aiutarlo.

Chicco era stato anche al Gaslini di Genova dove aveva trascorso tanti mesi con la mamma e il papà. Sottoposto a chemioterapie e ad un intervento necessario per evitare la paralisi, dopo aver sconfitto il tumore una prima volta e aver avuto una recidiva, quest’anno era stato dimesso dal nosocomio genovese poiché i medici hanno ritenuto di non avere altre cure a cui sottoporlo.

La famiglia era speranzosa di poterlo portare all’estero per sottoporlo ad ulteriori terapie. Il Cilento aveva preso a cuore il suo caso, avviando tante iniziative benefiche per raccogliere fondi per sostenere la causa. L’obiettivo era quello di portarlo negli Stati Uniti, ma con il trascorrere del tempo anche questa possibilità è venuta meno. L’insorgere della pandemia di coronavirus ha ulteriormente frenato la speranza. Da alcuni mesi Chicco era tornato a casa a Stella Cilento. Oggi, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere.