Dal Ministero fondi per la Polizia Municipale: il riparto in Cilento e Diano

Parte l’erogazione dei Fondi del Ministero degli Interni per Dpi e straordinario per la Polizia Municipale. Il fondo è di un totale di 10 milioni di euro e serve a dare compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario rese dagli agenti di polizia municipale. Serviranno anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale alle forze dell’ordine dei comuni, delle province e delle città metropolitane impegnati nei controlli per il contenimento del Covid19.

Il fondo del Ministero dell’Interno per Polizia Municipale

Il fondo è stato ripartito tenendo conto del numero dei cittadini e dei casi di Covid19 accertati nella città e nella provincia.

Le risorse per il territorio

Per il Cilento e Vallo di Diano i fondi per la Polizia Municipale stanziati sono così ripartiti:

Agropoli 2252 euro, Albanella 328, Alfano 51, Altavilla Silentina 363, Aquara 74, Ascea 302, Atena Lucana 198, Auletta 417, Bellosguardo 39, Buccino 323, Buonabitacolo 2055, Caggiano 740, Camerota 442, Campora 19, Cannlonga 52, Capaccio Paestum 1175, Casalbuono 59, Casaletto Spartano 69, Casal Velino 273, Castelcivita 83, Castellabate 475, Castelnuovo Cilento 145, Castel San Lorenzo 121, Celle di Bulgheria 94, Centola 261, Ceraso 118, Cicerale 60, Controne 44, Corleto Monforte 103, Cuccaro Vetere 28, Felitto 62, Futani 59, Giungano 68, Ispani 50, Laureana Cilento 61, Laurino 73, Laurito 39, Lustra 53, Magliano Vetere 33, Moio della Civitella 95, Montano Antilia 177, Montecorice 137, Monteforte Cilento 27, Monte San Giacomo 78, Montesano sulla Marcellana 483, Morigerati 33, Novi Velia 117, Ogliastro Cilento 115, Omignano 83, Orria 53, Ottati 30, Padula 350, Palomonte 200, Perdifumo 90, Perito 45, Pertosa 186, Petina 56, Piaggine 65, Pisciotta 132, Polla 574, Pollica 119, Postiglione 105, Prignano Cilento 54, Roccadaspide 437, Roccagloriosa 86, Rofrano 76, Roscigno 35, Rutino, 41, Sacco 99, Sala Consilina 3061, Salento 176, San GIovanni a Piro 192, San Mauro Cilento 43, San Mauro La Bruca 28, San Pietro al anagro 87, San Rufo 87, Santa Marina 167, Sant’Angelo a Fasanella 28, Sant’Arsenio 370, Sanza 130, Sapri, 343, Sassano 704, Serramezzana 15, Serre 200, Sessa Cilento 216, Sicignano degli Alburni 323, Stella Cilento 35, Stio 42, Teggiano 623, Torchiara 94, TOrraca 63, TOrre Orsaia 106, Tortorella 25, Trentinara 83, Valle dell’Angelo 11, Vallo della Lucania 579, Vibonati 170.